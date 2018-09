Liverpool-Star lästert über Salah-Auszeichnung

Mohamed Salah hat am 10. Dezember 2017 gegen den FC Everton das weltweit schönste Tor der vergangenen Saison geschossen - jedenfalls war das die Meinung von über 500.000 Fans, die an der Abstimmung zum Puskas-Award der FIFA teilgenommen hatten. Allerdings waren viele Fans und Experten ganz anderer Meinung. So auch James Milner, Team-Kollege von Salah.