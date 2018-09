Ganzjahresreifen düpiert Winterreifen-Konkurrenten

Das große Problem der Reifenhersteller: Reifen sollen in allen möglich Eigenschaften brillieren, zumindest in keinem Bereich deutlich abfallen. Aber: Das Verbessern einer Eigenschaft beeinträchtigt in aller Regel mindestens eine andere. Daher ist es schon schwer genug, einen Spezialreifen (also einen Sommer- oder Winterreifen) zu entwickeln.