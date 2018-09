Rapid will „dorthin, wo wir letztes Jahr waren“

„Mit aller Kraft aufsteigen“

„Wir wollen mit aller Kraft aufsteigen. Trotz der zuletzt zwei verlorenen Spiele gelten wir sicherlich als Favorit und nehmen diese Rolle auch an“ versprach der 43-Jährige. Gleichzeitig warnte er vor erstarkten Mattersburgern. „Nach dem Trainerwechsel hat sich die Mannschaft unter Klaus Schmidt stabilisiert“, erinnerte Djuricin an die Steigerung beim Gegner, die in einem überraschenden 2:1-Auswärtssieg bei Sturm Graz am Samstag gemündet hatte. In der vergangenen Saison zwang man unter Cup-Spezialist und Ex-Trainer Gerald Baumgartner Red Bull Salzburg im Halbfinale ins Elfmeterschießen.