Genuss für alle Sinne

Wenn sie dennoch lieber auf Nummer sicher gehen und wissen wollen, ob sie dafür fit genug sind, sollten sie in der „Gesundheitsstraße“ von Michael Mayrhofer einchecken. „Dort wird der Fettstoffwechsel kontrolliert und eine Wirbelsäulenscreening durchgeführt“, betont der Personal-Coach, der auch ein „Faszien-Work-out“ anbietet. „Eine Mischung aus Dehnübungen und Massagen, bei der die Muskelfasern mobilisiert werden.“ Nach so viel Bewegung, hat man sich definitiv eine Belohnung verdient. Kein Problem, so bieten doch 120 Aussteller Exotisches aus aller Welt, insbesondere aber heimische Schmankerl. „Wir sind im Foyer der Halle 1 mit 17 Direktvermarktern aus dem ganzen Bundesland vertreten, die Köstlichkeiten vom Bio-Ei bis hin zum Freilandschwein auftischen“, so Gabriele Fürhapter vom Salzburger Agrarmarketing. Außerdem lädt Bäuerin und Bloggerin Christina Bauer zum Backen, und BBQ-Experte Tom Heinzle zum Grillen ein, während uns Günther Grahammer von Cook & Wine bringt garantiert zum Kochen bringt. Und Harry Ahamer tischt zum Gaumen- Ohrenschmaus auf.