Billa zu Jausenkauf-Verbot: „Schüler willkommen!“

Direktorin soll Verbot aufheben

Der Rewe-Konzern hat mittlerweile Kontakt mit der Direktorin aufgenommen, versucht die erhitzten Gemüter zu besänftigen. „Wir betreiben österreichweit Geschäfte in der Nähe von Schulen, da hat es noch nie ein Problem gegeben“, so Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher. Seitens des Supermarkts stößt das Verbot also auf Unverständnis, die Mitarbeiter seien alle geschult im Umgang mit Kindern. „Unser Personal kann jederzeit helfen, wenn sich jemand gestört fühlt“, so der Pressesprecher weiter. Der Konzern appelliert an den Hausverstand der Direktorin, das Einkaufsverbot wieder aufzuheben.