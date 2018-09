Direktorin erteilt Schülern Jausenkauf-Verbot

Jausenkauf-Verbot gilt diese Woche für die 214 Schüler der Neuen Mittelschule in Schwanenstadt in Oberösterreich. Am Freitag hatten die Kinder einen Zettel zur Unterschrift nach Hause gebracht, auf dem die Direktorin ein Hausverbot für den nahe gelegenen Supermarkt aussprach. Grund: Beschwerden über freche Kinder in der Mittagspause.