Tierheim-Nickerchen löst Spendenflut aus

Spendengelder durch Popularität

Aber die Pflege von 20 bis 30 Katzen pro Tag kann ganz schön anstrengend und zeitintensiv werden - und so kam es, dass Terry auch seine täglichen Mittagsschläfchen ins Tierheim verlegte. Mitarbeiter des Heims stellten die Bilder, die den „Katzen-Opa“ am Sofa mit seinen pelzigen Freunden zeigen, später ins Netz, wo sie Tausende Male geteilt wurden. Durch die Popularität der Bilder stieg auch die Anzahl der Besucher des Tierheims - und damit die Spendengelder. „Als ich ihm erzählte, wie viele Leute seine Fotos gesehen hatten, war er wirklich sehr glücklich“, so Elisabeth.