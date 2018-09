China-Autobauer Chery greift aus Deutschland an

Die Akquisition von Mitarbeitern für das R&D-Center (= Research & Development) hat bereits begonnen. Ziel ist es, bis Ende 2019 in einer ersten Phase rund 30 bis 50 Mitarbeiter zu beschäftigen. Verantwortlich für den Aufbau ist Geschäftsführer Jochen Tüting. Er studierte an der Technischen Universität Darmstadt und war 13 Jahre für Ford tätig, ehe er Ende 2013 zu Chery wechselte. Auch Marketing und Vertrieb werden in Raunheim angesiedelt. Im Mittelpunkt steht die Markteinführung des Modells Exeed in der Zeit nach 2020.