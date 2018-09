Bergsteiger brach in Gletscherspalte ein

Sein Begleiter war mangels Gletscherausrüstung der beiden Bergsteiger (Seil, Gurtzeug, Steigeisen, Eispickel etc.) nicht in der Lage, den 28-Jährigen zu retten und setzte einen Notruf ab. Der Abgestürzte wurde vom Team des NAH „Martin 8“ und Bergrettern der Ortsstelle Neustift i.St. geborgen und mit einer Unterkühlung (sonst keine Verletzungen) in das LKH Hall i.T. geflogen.