Räuber drohte mit Bank-Sprengung: 2000 € Kopfgeld

Die beiden anwesenden Bankangestellten dachten im ersten Moment an einen Scherz: Am 3. September spazierte ein bislang noch unbekannter Mann seelenruhig in die Filiale und forderte Geld. Völlig unbewaffnet, wie die Mitarbeiter zunächst glaubten. Doch dann wiederholte der Mann - es dürfte sich um einen Österreicher handeln - seine Forderung: „Wenn ich in zwei Minuten kein Geld habe, zünde ich eine Bombe!“, so die unmissverständliche Ansage. Dabei deutete er auf einen Stoffbeutel.