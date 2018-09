Haben Arzt & Freundin Hunderte Frauen missbraucht?

Seitdem die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien den Fall vergangene Woche öffentlich gemacht haben, gehen immer mehr Hinweise auf das kriminielle Paar ein. Wie die Polizei mittlerweile vermutet, gingen der 38-jährige Chirurg und seine um sieben Jahre jüngere Freundin immer nach derselben Masche vor: In Lokalen, auf Festivals oder über das Internet lockten sie Frauen an, setzten sie mit Alkohol, K.-o.-Tropfen, Kokain oder Ecstasy außer Gefecht, brachten sie ins Haus des Arztes in Newport Beach im Süden von Los Angeles und vergewaltigten die wehrlosen Opfer. Die Taten wurden meistens gefilmt.