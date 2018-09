UN-Migrationspakt: Türkis-Blau mahnt zu Vorsicht

Der Termin im Dezember ist fix. Der Unterzeichnungsort wurde mit Marrakesch (Marokko) festgelegt. Nur zu den Inhalten des als „historisches Dokument“ gefeierten ersten UN-Migrationsabkommens sind noch viele Fragen offen. Der globale Pakt (Global Compact for safe, orderly and regular Migration) soll sichere, geordnete und reguläre Migration fördern. Auch wenn 191 der 193 UNO-Staaten die Vereinbarung bisher billigen, so ist noch ungeklärt, was diese Vereinbarung künftig tatsächlich bewirken soll.