Schröcksnadel: Sein Rat für Ski-Dominator Hirscher

Stattdessen solle sich der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger einzelne Bewerbe herauspicken. „Ausgesuchte Rennen, die er gewinnen will. Das wäre eine andere Strategie. Denn von der Statistik her ist es fast unmöglich, dass er den Gesamtweltcup wieder gewinnt“, sagte Schröcksnadel am Rande eines Medientermins von Anna Veith am Samstag in Wien.