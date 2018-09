Lazaro führt Hertha zu 4:2-Sieg gegen Gladbach!

Sein Startelf-Debüt in dieser Saison gab bei den Bremern Oldie Claudio Pizarro, der zugleich sein 450. Bundesliga-Spiel bestritt, er machte in der 69. Minute Platz für Martin Harnik. Bei Augsburg spielten Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch durch, Letzterer scheiterte im Finish per Kopf nur an der Stange (88.) am Ausgleich. Freiburg holte in Wolfsburg den ersten Saisonsieg, gewann mit 3:1 (2:0) und verließ die Abstiegsränge. Verteidiger Philipp Lienhart wurde dabei in der 67. Minute eingewechselt.