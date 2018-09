St.-Pölten-„Wölfe“ auch gegen Hartberg auf Raubzug

Der Erfolgslauf vom SKN St Pölten in der Bundesliga hat am Samstag gegen Aufsteiger Hartberg eine Fortsetzung gefunden! Die Niederösterreicher feierten mit dem 3:0 (1:0) in der NV-Arena bereits ihren fünften Saisonsieg. Rene Gartler traf dabei doppelt: Zunächst erzielte er aus einem Elfmeter sein viertes Saisontor (39.), unmittelbar zuvor war Hartberg-Verteidiger Michael Huber wegen Torraubs vom Platz geflogen. Nach der Pause erhöhte der Ex-Rapidler (54.). Den Endstand besorgte Issiaka Ouedraogo in der Nachspielzeit (93.). Damit rückte das Team von Dietmar Kühbauer mit 17 Punkten vorerst wieder auf Rang zwei vor. Die Steirer halten nach der sechsten Saisonniederlage weiter bei sechs Punkten.