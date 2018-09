Ex-Möbelzar Gröbl will in Graz ein Dorf bauen

Vor einigen Jahren wurde aus dem Ex-Möbelzar ein Baulöwe. Gröbl baute den Wohnpark Gösting - „ein Dorf in der Stadt“, wie er selbst sagt. Dieses Konzept will er nun auch in Puntigam umsetzen, nur dass die Dimension eine ganz andere ist: „Das Grundstück ist viermal so groß“, so Gröbl.