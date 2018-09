Schafbauern wollen ein Tirol ohne Wölfe!

Zäune sind keine Lösung

„Es ist nicht möglich alle Weideflächen einzuzäunen, da ein wolfssicherer Zaun mindestens zwei Meter hoch und einen Meter tief in der Erde verankert sein muss. Am besten ist es, wenn Zäune noch mit Strom gesichert sind. Jetzt sollen uns diese Tierfreunde einmal zeigen, wie man im Gebirge so einen wolfssicheren Zaun aufstellen soll. Außerdem sind Wölfe sehr intelligente Tiere, sie lernen schnell und überwinden auch diese Hindernisse. Es gibt somit keinen praktikablen Herdenschutz“, sagen Bacher und Bauernbund-Bezirksobmann Christian Angerer.