Salzburg ist für einen Tag Hochsicherheitszone

Das gilt für einen Umkreis von 60 Kilometern, in dem das Bundesheer den Luftraum absichert - zwei Tage durchgehend, mit 24 Fluggeräten. Vier bis acht Maschinen, darunter Eurofighter, Hubschrauber und PC7-Flieger, sind ständig in der Luft. „Eine anstrengende Aufgabe“, wissen die Eurofighter-Piloten Martin Auer und Dietrich Springer. Die Jets wurden extra mit Ersatztreibstoff-Tanks aufgerüstet, kreisen gut 2,5 Stunden durchgehend in 4000 Meter Höhe. Am Boden wurde ein mobiles Radarsystem installiert, die Einsatzzentrale ist im Regierungs-Bunker in St. Johann.