Wiener Gemeindebau drohte in die Luft zu fliegen

Knapp an einer Explosion vorbeigeschrammt sind am Dienstag offenbar die Bewohner des Gemeindebaus Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf. Auf Stiege 38 und Nachbarstiegen in der Herzmanovsky-Orlando-Gasse wurden Gasleitungen gewartet. Dabei dürfte der Installationsfirma eine gröbere Panne passiert sein.