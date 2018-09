Hirsch mit Bär verwechselt: Zwei Wanderer in Angst

Diese Geschichte sorgte wohl bei dem einen oder anderen Bergretter für ein kleines Schmunzeln. Eine Wienerin und ein Vorarlberger brachen am Dienstag in Bad Gastein zur Palfner Hochalm auf, wo sie erst gegen 19 Uhr ankamen. Auf dem Rückweg verirrte sich das Duo in der Dunkelheit und geriet dabei in den Palfnergraben.