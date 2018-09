Die steirische Diözese plant große Änderungen

388 Pfarren gibt es in der Steiermark aktuell für die rund 800.000 getauften Katholiken im Land. Ab September 2020 sollen sie in 50 neuen Seelsorgeräumen geordnet werden - Gebiete, in denen sämtliche Aktivitäten des kirchlichen Lebens gemeinsam verantwortet werden. Dort wird es je einen leitenden Priester geben, den weitere Priester und Diakone sowie vermehrt auch Laien aus der Region unterstützen sollen. Damit wird auf den immer größer werdenden Priestermangel reagiert.