Social Media Disorder: Wenn das Web abhängig macht

Diese Form der Internetabhängigkeit betreffe Mädchen stärker als Buben. „Mädchen neigen eher dazu, exzessiv Social Media zu nutzen“, sagt Thomasius. Burschen gerieten dafür schneller in Abhängigkeit von Computerspielen wie „Call of Duty“ oder „Counter Strike“. Eine Forsa-Umfrage in Deutschland im Auftrag der Krankenkasse DAK in Kooperation mit Thomasius im vergangenen Jahr ergab, dass 2,6 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen als abhängig von sozialen Medien einzustufen sind. Betroffen sind demnach rund 100.000 Buben und Mädchen.