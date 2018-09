Warum will niemand den Trump-Mercedes kaufen?

Außerdem hat Auer mit Autos aus der gleichen Quelle bislang gute Erfahrungen gemacht. Er ist mit Viktor Knavs, Melanias Vater, befreundet. Trumps Schwiegervater ist Mercedes-Fan seit vielen Jahren und legte sich schon 1959 gleich nach dem Erwerb seines Führerscheins und in einer Zeit, als es in Slowenien noch sehr wenige Privatautos gab, einen alten Mercedes zu. Dieser Marke blieb er bis heute treu, auch nachdem das Ehepaar Knavs vor ein paar Jahren seiner Tochter in die USA folgte und sich dort im Trump Tower in New York einen zweiten Wohnsitz einrichtete. Franz Auer konnte bereits mehrfach Autos von Viktor Knavs verkaufen, so zum Beispiel einen 500 SL und einen Maybach.