Sturm „Florence“: Million Menschen ohne Strom

Die Zahl der Toten durch den Tropensturm „Florence“ ist am Samstag auf mindestens acht gestiegen. Am stärksten betroffen war der Bundesstaat North Carolina, in dem sieben Menschen starben. „Florence“ war Freitagfrüh (Ortszeit) an der US-Ostküste auf Land getroffen, sie aber glücklicherweise mit geringerer Stärke als ursprünglich befürchtet errreicht. Der starke Regen kann nach Angaben von Meteorologen noch Tage andauern.