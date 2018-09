Meister und Tabellenführer mit ersten Niederlagen!

Die beiden Wiener Vereine in der spusu Handball Liga Austria haben am Samstag ihre ersten Liganiederlagen einstecken müssen. Die SG Westwien kassierte in Schwaz gegen die Hausherren eine deutliche 19:27-Pleite und verlor damit auch die Tabellenführung. Meister Fivers Margareten hatte auswärts gegen HSG Graz mit 25:29 das Nachsehen.