Brigitte Macron gibt ihr Schauspieldebüt

Der Sender France 2 kündigte an, dass die „Première Dame“ am Samstagabend in der Comedy-Serie „Vestiaires“ („Umkleidekabinen“) zu sehen sein wird. Die nur zweieinhalb Minuten kurzen Folgen der Sendung drehen sich um Behindertensportler in einem Schwimmverein, derzeit läuft die achte Staffel.