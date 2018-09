Rapid: Neues „Navi“ sorgt für totale Kontrolle

Fehler in der Trainingssteuerung korrigiert

Was vor der Ländspielpause in der Liga (zu) selten gelang. Grün-Weiß tappte in die Rotationsfalle. So fehlte Kapitän Schwab und Co. oft die Spritzigkeit, verschenkte man daheim gegen Altach (1:1) und Wolfsberg (0:0) Punkte, löste man so die Fan-Proteste aus. „Die Fehler in der Trainingssteuerung haben wir korrigiert“, versichert Sportchef Bickel. „Wir haben nochmals in die Medizin investiert.“