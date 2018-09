„So entlarvte ich den BVB-Attentäter“

Wenige Fußballfans verstehen etwas von Aktien. Wie sich später herausstellen sollte, war der mutmaßliche Attentäter Sergej W. einer dieser Wenigen und wollte aus dem Anschlag wirtschaftlich Profit schlagen. Der Einzelgänger rechnete aber nicht damit, dass es noch so jemanden gab im BVB-Anhang. Als Sergej W. (unten im Bild) vor Dortmunds Champions-League-Spiel gegen Monaco drei Sprengsätze am Mannschaftshotel „l‘Arrivée“ zündete, behielten nur wenige einen kühlen Kopf. Bei dem Anschlag auf den BVB-Bus wurden Profi Marc Bartra (27) und ein Polizist verletzt. Eine ganze Welt war geschockt. Rudolf S. wusste aber, was hinter dem Anschlag steckt.