Die panische Angst vor dem lauten Förderband

Eine ähnliche Lösung gab es bereits beim 13,5 Kilometer langen Wienerwaldtunnel, der im Jahr 2012 eröffnet wurde. Hier konnte ein Teil als Baumaterial verwendet werden. Der unbrauchbare Abraum wurde zur Neugestaltung des Taglesberges verwendet. Zum Steinbachgraben in Lochen sind es vom Tunnelportal in Köstendorf ungefähr fünf Kilometer. Das Material soll über ein Förderband transportiert werden. Dieses ist noch die große Unbekannte für die Anrainer. Die Pläne dafür sind erst seit kurzem bekannt, da der Deponieplatz noch nicht lange feststeht. Laut Gesetz ist eine maximale Lautstärke für das Band mit 55 Dezibel begrenzt - gemessen wird dies an der Hausmauer von Betroffenen. Direkt neben der Anlage ist es wesentlich lauter. Bürgermeister Wolfgang Wagner will bei der Umweltverträglichkeitsprüfung 45 Dezibel.

Schließlich laufen die Bänder neun Jahre lang nonstop. Eine große Belastung wird auch der Bau der Förderung. Tausende Lkw-Fahrten werden dafür notwendig sein, eine eigene Straße wird gebaut. Am Ende der Baustelle gibt es das gleiche Spiel beim Rückbau der gesamten Anlage.