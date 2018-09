Ist mein Kind gesund?

„Wachstumsschmerzen“

Etwa ein Drittel der unter zwölfjährigen Kinder leidet an unklaren Beschwerden in Knochen und Gelenken. Das Stechen, Brennen oder Ziehen tritt fast immer in der Nacht auf. Meist sind die Beine davon betroffen. Mädchen scheinen häufiger an Wachstumsschmerzen zu leiden als Buben. Die Beschwerden gehen oft nach ein paar Tagen wieder vorüber, selten dauern sie mehr als ein paar Wochen an. Ausgeschlossen werden muss, dass es sich um eine Erkrankung der Muskulatur sowie des Skelettes handelt, wie zum Beispiel eine Sportverletzung oder Rheuma.