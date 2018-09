Kleine Forscher nun auch in Koppl

Von Kindesbeinen an wird den Kleinen also die aufregende Welt der Natur und Technik eröffnet. „Mit der Spürnasenecke wollen wir bei Kindern die Freude an der Technik wecken. Als Medizintechnikunternehmen ist es unser besonderes Anliegen, einen Beitrag für Nachwuchskräfte zu leisten. Unser Ziel ist es, eine flächendeckende Nähe zur Technik in Salzburg herzustellen“, sagt Daniela Malata, Mitglied der W&H Geschäftsleitung.