Im Lotto geht es heute um zehn Millionen Euro

Wahrscheinlichkeit für Sechser so groß wie vom Blitz getroffen zu werden

Auf die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser zu tippen, hat die Wahl der Wettscheinart übrigens keinen Einfluss. Ob herkömmlich oder Quicktipp - die Chancen liegen immer bei eins zu acht Millionen. Genauso hoch ist übrigens die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden. Ein Blick in die Lotto-Geschichte zeigt aber, dass die 20 höchsten Gewinne überproportional oft per Quicktipp erzielt wurden: 13 der Top-20-Gewinne wählte der Computer aus.