Deutschland „wurstelt“ sich zu 2:1 gegen Peru

Die DFB-Auswahl hatte vor der Pause ein klares Chancenplus und mehr Ballbesitz, geriet aber trotzdem in Rückstand. Nach einem Konter zog Rayo Vallecanos Rechtsverteidiger Advincula in den Strafraum und überraschte Ter Stegen mit einem Schuss ins kurze Eck (22.). Die Antwort der Hausherren folgte aber prompt. Nach etwas glücklichem Zuspiel von Kapitän Toni Kroos war Brandt mit einem Lupfer erfolgreich (25.). Das 2:1 lag in der Folge etwa bei einer Gündogan-Großchance (38.) in der Luft.