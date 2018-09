Todesbrücke: 20 Verdächtige im Visier der Justiz!

Seit dem Einsturz mit 43 Todesopfern denke er ständig an die Brücke. Der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, habe ihn gebeten, seinen Beitrag zu leisten. „Ich konnte mich nicht zurückziehen. Ich arbeite seit drei Wochen mit großer Intensität an diesem Projekt. Ich arbeite auch an anderen Dingen, doch meine Gedanken kehren immer zur Brücke zurück“, sagte der Stararchitekt. Piano hat viel Erfahrung mit dem Bau von Brücken weltweit. Zu seinen Werken zählt etwa die 900 Meter lange Brücke Ushibuka, die drei Inseln in Süden Japans verbindet.