NFL: Eagles eröffnen gegen Falcons die Saison

Wirbel um Tom Brady

Allerdings verlief die Saisonpause auch in New England nicht friktionsfrei. Ein Dauerthema in den Medien ist Bradys persönlicher Trainer und Vertrauter Alex Guerrero, der nach früheren Unstimmigkeiten mit Chefcoach Bill Belichick nun wieder mit dem Team-Charter reisen darf. Erst vergangene Woche brach Brady nach mehreren Fragen dazu ein Radio-Interview ab. Der Vertrag des Ausnahmekönners läuft noch zwei Jahre. „Es ist eine interessante Position, weil ich jetzt die Ziellinie sehen kann“, sagte Brady über den Status seiner Laufbahn. „Ich habe aber das Gefühl, dass es für mich noch einiges zu tun gibt in meiner Karriere, und dass ich auch noch einiges in mir habe.“ Beweisen kann es der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison am Sonntag (19 Uhr) zu Hause gegen die Houston Texans.