Nicki Minajs Brüste machen eigene Bühnenshow

Ups, wen haben wir denn hier? Richtig: Nicki Minaj und ihre beiden treuen Begleiter. Die Rapperin und ihre Brüste sorgten dieser Tage beim Made-in-America-Festival in Philadelphia eindeutig für den Hingucker des Abends. Das überaus üppige Dekolleté der 35-Jährigen war mit dem Minikleid mit Mega-Ausschnitt einfach nicht in Zaum zu halten. Und so passierte, was passieren musste: Der Busen von Nicki Minaj hüpfte munter aus seiner Verpackung.