Deutschland begräbt Pläne für eine Digitalsteuer

Fünf Milliarden Euro pro Jahr

Die EU-Kommission schlug im März vor, bei Online-Firmen den Umsatz aus bestimmten Geschäften zu besteuern. Vorgesehen ist ein Satz von drei Prozent. Dies würde den EU-Staaten zusätzliche Steuereinnahmen von jährlich fünf Milliarden Euro bringen. Die Brüsseler Behörde will damit der Praxis von Apple und Co. einen Riegel vorschieben, in Europa mit Geräten und Diensten Milliarden umzusetzen, die Gewinne daraus hier aber kaum zu versteuern.