Serena Williams nach Startproblemen im Halbfinale

Schneller 2:4-Rückstand

Williams war etwas langsam in das Match gestartet und geriet mit 2:4 in Rückstand. Dann fing sich die sechsfache US-Open-Siegerin aber und überrollte ihre Gegnerin förmlich. Die 37-Jährige machte nicht weniger als acht Games en suite und stellte das Spiel auf den Kopf. Im dritten Match gegen die Tschechin feierte sie ihren zweiten Sieg und schaffte damit eine späte Revanche für die Halbfinal-Niederlage vor zwei Jahren ebenfalls in Flushing Meadows.