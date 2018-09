Zäher Kampf um erhöhte Familienbeihilfe

Doch dann wird es kompliziert und undurchsichtig. Lara bekommt keine erhöhte Familienbeihilfe. Für Mama Nicole völlig unverständlich: „Das Finanzamt sagt, dass die Behinderung in drei Jahren vielleicht nicht mehr besteht und hat deshalb das Ansuchen abgelehnt.“ Es stimmt, dass Epilepsie (und damit die „Behinderung“) bei Kindern vergehen kann. „Aber jetzt hat mein Kind die Krankheit. Und wir haben dadurch eine erhöhte finanzielle Belastung“, wirft Nicole ein. Dann erzählt sie von Therapien für die Tochter, die sich die alleinerziehende Mutter nicht leisten kann. Sie erzählt von Betreuung, die in diesem Fall nicht leicht zu finden ist. Und sie erzählt von vielen zeitraubenden Behördengängen. „Wenn Lara in drei Jahren gesund sein sollte, dann nehmen wir gerne die Reduktion auf die normale Familienbeihilfe an. Aber jetzt ist es leider nicht so“, kann die Innsbruckerin den Bescheid des Finanzamtes nicht verstehen.