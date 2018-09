Tirolerin (42) verärgert: Post verlor 500 Euro

Die Beschwerden gegenüber der Post AG nehmen kein Ende! Eine Völserin (42) erwartete von ihrem Onkel 500 Euro gut versteckt in einem Kuvert, das er vor wenigen Wochen per Einschreiben an sie geschickt hatte. Das Kuvert kam an, doch es war aufgerissen und der Inhalt fehlte. Die Nachforschung blieb ohne Ergebnis.