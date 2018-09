Baby fällt bei Hochzeit vor Kirche aus Kinderwagen

Ein fünf Monate alter Bub ist am Samstagnachmittag bei einer Hochzeit in Kärnten aus einem Kinderwagen auf eine Kirchenstiege gestürzt und am Kopf verletzt worden. Doch damit nicht genug, verunglückte dann auch noch der alarmierte Rettungswagen. Das Baby wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 11“ ins Klinikum Klagenfurt geflogen.