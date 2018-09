Ausnahme-Sommer forderte zwölf Motorrad-Tote

Ein 62-jähriger Deutscher kam am Donnerstag in Mutters mit seinem Motorrad ins Rutschen, krachte gegen einen Pkw und erlag seinen schweren Verletzungen. Ähnliche Szenen spielten sich nur zwei Tage vorher auf der Reschenstraße bei Prutz ab. Ein Biker (69) aus Deutschland kam bei einer Kollision ums Leben. Und wiederum drei Tage vorher geriet ein Pkw-Lenker in Schönwies plötzlich auf die Gegenfahrbahn und rammte einen italienischen Motorrad-Lenker. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.