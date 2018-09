LA Sophia Kircher übernimmt Junge ÖVP

„Ich bin froh und dankbar, dass ich gestern einstimmig das Vertrauen des Landesvorstandes ausgesprochen bekommen habe. In den nächsten Wochen geht es in erster Linie darum, mit meinem Team die Weichen für den JVP-Landestag zu stellen, den wir auf jeden Fall noch in diesem Jahr abhalten möchten“, sagte Kircher.