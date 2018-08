Großalarm: Reisende direkt nach Landung versorgt

Großalarm Mittwochnacht am Flughafen in Klagenfurt: Während eines Heimfluges aus der Ukraine klagten Mitglieder einer Kärntner Reisegruppe über starke Übelkeit und Schmerzen. Ein Notruf wurde abgesetzt. Rettungswagen und Ärzte erwarteten gegen 22.15 Uhr die Passagiere des Flugzeuges der Adria Airways bereits auf der Landebahn. Von den 87 Passagieren hatte etwa die Hälfte gesundheitliche Probleme, 18 waren schwer erkrankt und mussten ins Spital gebracht werden. Im Klinikum Klagenfurt wurde eine Infektionserkrankung festgestellt. Die 18 Patienten konnten das Krankenhaus in den frühen Morgenstunden wieder verlassen.