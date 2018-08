Jogi Löw verzichtet bei Neustart auf Khedira

Teamchef Joachim Löw verzichtet beim Neustart der deutschen Nationalmannschaft auf Ex-Weltmeister Sami Khedira. Insgesamt stehen 17 Spieler aus dem WM-Kader im Aufgebot für die Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich am 6. September in der Nations League und drei Tage später gegen Peru, wie Löw am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in München bekannt gab.