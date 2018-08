75.000 feiern Schweinsteiger bei Abschiedsspiel

Ein tief bewegter Bastian Schweinsteiger hat bei seinem Abschiedsspiel in München noch einmal das Trikot des FC Bayern mit der Nummer 31 getragen. Beim 4:0-Sieg des deutschen Meisters gegen Schweinsteigers aktuellen Verein Chicago Fire spielte der 34-Jährige in der zweiten Hälfte zur Freude der 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena nochmals zusammen mit seinen ehemaligen Kameraden.