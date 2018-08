„Kanaken“ und „Kartoffeln“: Podolski äußert sich

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw wird am (morgigen) Mittwoch sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich (Nations League am 6. September in München) und gegen WM-Teilnehmer Peru (9. September in Sinsheim) bekanntgeben und erstmals seit der WM öffentlich seine Analyse des historischen DFB-Desasters in Russland präsentieren. Deutschland war erstmals bei einer Weltmeisterschaft bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.