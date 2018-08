Verborgene Geschichte: Das Grazer „D & U“-Auto

Die Puch-Werke kennt in Graz jedes Kind - aber kaum einer weiß wohl, dass in den 1920er-Jahren mitten in Graz auch Autos produziert worden sind. Der „D & U“-Wagen ist am Mittwoch (29. August), auf dem Grazer Hauptplatz zu sehen. Ein schönes Stück Grazer Zeitgeschichte.