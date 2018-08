Andreas Weimann ist DER Mann der Stunde

„Gewusst“, sagt Andi Weimann, „habe ich‘s immer, dass ich Tore machen kann. Nur durfte ich in den letzten vier Jahren eben nicht im Zentrum ran.“ Was sich mit dem Wechsel von Derby County zu Bristol City schlagartig änderte. Mit dem Kopf, mit links, mit rechts, zuletzt nach 31 Sekunden gegen Swansea sogar mit der Ferse - „derzeit geht ganz viel auf, mir taugt es extrem“, lacht der Wiener nach fünf Liga-Treffern in fünf Runden und Platz eins in der Torschützenliste. Der nach der Heirat im Vorjahr mit seiner Jennifer, die er in der Zeit bei Aston Villa kennengelernt hatte, jetzt auch auf den sportlichen Jackpot hofft: „Natürlich wäre der Aufstieg in die Premier League ein Wahnsinn, aber dieses Ziel haben in der engen Liga von den 24 Mannschaften knapp 20“, so der stolze Papa von Luca (3) und der sechsmonatigen Sophie.