Chlorgas-Alarm in Therme: Feuerwehr rückte an

Bei einer Routinekontrolle stellte der Haustechniker den erhöhten Chlorgaswert fest und alarmierte die Freiwilligen. Als die Einsatzkräfte ankamen, konnten sie bereits den Geruch wahrnehmen. Sofort ergriffen die Feuerwehrleute erste Maßnahmen: „Ein Atemschutztrupp brachte die Schutzventile beim Behälter an und führte mit entsprechenden Geräten Messungen im Lagerraum durch. Mit der Wassersprühanlage, in dem Natriumthiosulfat mit Wasser als Sprühnebel verwendet wird, wurden die Werte im Lagerraum verringert“, so Einsatzleiter und Ortsfeuerwehrkommandant Gerhard Lederer.